Cumplen negocios del centro de Morelia con restricción de alcohol; no hubo sanciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la restricción en la venta de alcohol para llevar en el Centro Histórico efectuada este 15 y 16 de septiembre, ningún establecimiento incumplió la medida, por lo que no se aplicaron sanciones, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista, el funcionario destacó que se cumplieron los parámetros establecidos en los 120 establecimientos con licencia tipo C ubicados en el primer cuadro de la capital michoacana, entre ellos tiendas de abarrotes, restaurantes, bares, cafeterías y tiendas de conveniencia.

“Se cumplió, se tuvo recorridos, el cumplimiento por parte de los negocios fue total, entonces estamos contentos por eso (…)”, precisó.

En entrevistas previas, Benítez Silva había señalado que los establecimientos que no acataran la restricción serían acreedores a una multa y a una clausura temporal de hasta tres días.

La medida culminó al finalizar el desfile cívico-militar realizado en la avenida Madero. Y de acuerdo con el secretario, se espera volver a instaurar dicha medida durante los festejos del 29 y 30 de septiembre, en el marco del natalicio de José María Morelos y Pavón.

SHA