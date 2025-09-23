Cultura Física y Deporte para una sociedad más saludable

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Menos del 40 por ciento de los mexicanos practican un deporte con regularidad, reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y más del 70 por ciento presenta sobrepeso u obesidad, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) enfatiza la importancia de la actividad física para la prevención de enfermedades, especialmente ante el envejecimiento poblacional, por lo que se requieren especialistas para activar a la población en busca de una vida más saludable.

Cursar la Licenciatura en Cultura Física y Deporte representa una respuesta formativa y socialmente relevante, ya que el estudiante se prepara para activar físicamente a las personas de diferentes edades, contribuir a la salud y cohesión social.

Desde el año 2008, la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) es la primera institución particular de Michoacán que ofrece la Licenciatura en Cultura Física y Deporte con el objetivo de formar profesionales capaces de desarrollar programas de entrenamiento deportivo y educación física, con enfoque en salud, rendimiento y bienestar social.

Esta carrera pueden estudiarla personas con interés en el deporte, la salud y la pedagogía. En la UVAQ se cursa en seis semestres con casi 60 asignaturas, desde Pedagogía del Desarrollo y Metodología del Entrenamiento hasta Recreación y Gestión Deportiva; un egresado puede desempeñarse como entrenador, preparador físico, docente, consultor en salud o investigador.

