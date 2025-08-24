Cuitzeo se lleva el primer lugar en Carros Locos

Con saldo blanco, y un incidente que se atendió a la primera, la 3ª edición de Carros Locos dejó un buen sabor de boca a las familias y amigos que fueron apoyar a aquellos que, con creatividad y mucha lógica, crearon coches que resaltaron el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial de Morelia y de Michoacán.

Cuitzeo se llevó el primer lugar, ya que Edwin Pintor y su equipo aseguraron que se trató de un evento sano que permite impulsar la cultura y riqueza de todo el estado.

Su coche de juguetes tradicionales, Ch’anarakua (nombre en purépecha), logró 75 puntos en la carrera, desde la porra hasta aguantar todo el trayecto fue lo que se calificó, además de la creatividad y el apego al Patrimonio Cultural Material e Inmaterial de Morelia y Michoacán.

“Somos de Cuitzeo, somos un grupo de amigos y familias que impulsa os las mojigangas a base de carrizo y cubierto de cartón, donde los juguetes representan la infancia”, dijo.

Fellos Team quedó en segundo lugar, Las Tarascas lograron una puntuación de 70 puntos; mientras que la mariposa monarca con el carro Alitas Mágicas obtuvo 65 puntos quedando en tercer lugar. El tren, Kamikazes Acero quedó en cuarto lugar, seguido de Polos Club y Gas Card.