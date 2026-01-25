¡Cuidado! Se intoxica mientras pintaba dentro de un aljibe en Morelia; fue rescatado por Protección Civil
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de Protección Civil Michoacán atendieron este domingo el reporte de una persona inconsciente al interior de un aljibe en un domicilio ubicado en la calle Arenisca, en la colonia Linda Vista, en la ciudad de Morelia.
De acuerdo con la información preliminar, la persona afectada se encontraba realizando labores de pintura dentro del aljibe, cuando aparentemente sufrió una intoxicación por falta de ventilación, lo que provocó que perdiera el conocimiento.
Protección Civil destacó que este tipo de incidentes pueden ser altamente peligrosos, sobre todo cuando se trabaja en espacios confinados sin ventilación adecuada, como aljibes, cisternas, pozos o tinacos.
Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de accidentes:
Evita realizar trabajos en espacios cerrados sin ventilación adecuada.
No ingreses solo; asegúrate de contar con acompañamiento y supervisión.
Usa equipo de protección personal.
Suspende de inmediato la actividad si presentas mareos, dolor de cabeza o dificultad para respirar.
Solicita apoyo especializado para trabajos en espacios de riesgo.
Protección Civil recordó que ante cualquier emergencia, la ciudadanía debe comunicarse de inmediato al número para recibir atención oportuna por parte de los cuerpos de auxilio.
BCT