¡Cuidado! Se intoxica mientras pintaba dentro de un aljibe en Morelia; fue rescatado por Protección Civil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de Protección Civil Michoacán atendieron este domingo el reporte de una persona inconsciente al interior de un aljibe en un domicilio ubicado en la calle Arenisca, en la colonia Linda Vista, en la ciudad de Morelia.

De acuerdo con la información preliminar, la persona afectada se encontraba realizando labores de pintura dentro del aljibe, cuando aparentemente sufrió una intoxicación por falta de ventilación, lo que provocó que perdiera el conocimiento.

Protección Civil destacó que este tipo de incidentes pueden ser altamente peligrosos, sobre todo cuando se trabaja en espacios confinados sin ventilación adecuada, como aljibes, cisternas, pozos o tinacos.