¡Cuidado con el dengue! Realizan alrededor de 220 fumigaciones en colonias de Morelia

CORTESÍA
Boletín de Prensa
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones para el cuidado de la salud de la población, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, refuerza las brigadas de fumigación como medida preventiva contra el dengue.

A través de la Secretaría de Bien Común y Política Social, y de enero a la fecha, se han realizado alrededor de 220 fumigaciones con tecnología de termo-nebulización, beneficiando a diversas colonias y comunidades del municipio como parte del combate al mosquito transmisor del dengue.

CORTESÍA

No obstante, la autoridad municipal subraya que la aplicación de insecticidas solo elimina al mosquito adulto, pero no afecta a huevos ni larvas, por lo que la participación ciudadana es fundamental para cortar el ciclo de reproducción del vector.

🏠 Recomendaciones para prevenir el dengue en casa:

  • Eliminar recipientes en desuso que acumulen agua (latas, botellas, neumáticos).

  • Voltear objetos al aire libre que puedan juntar agua con la lluvia (baldes, tambos, palanganas).

  • Cambiar cada tres días el agua de bebederos de animales y colectores de aire acondicionado.

  • Frotar las paredes internas de recipientes con esponja para eliminar huevos adheridos.

  • Rellenar floreros y portamacetas con arena húmeda.

  • Mantener patios limpios y jardines libres de maleza.

  • Limpiar canaletas y desagües de techos.

  • Tapar tanques o depósitos de agua.

Con estas acciones conjuntas entre gobierno y ciudadanía, se busca avanzar en la protección de la salud pública y reducir riesgos por enfermedades transmitidas por vector como el dengue.

SHA

Dengue
Alfonso Martínez Alcázar
gobierno de Morelia

