¡Cuidado con el dengue! Realizan alrededor de 220 fumigaciones en colonias de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones para el cuidado de la salud de la población, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, refuerza las brigadas de fumigación como medida preventiva contra el dengue.

A través de la Secretaría de Bien Común y Política Social, y de enero a la fecha, se han realizado alrededor de 220 fumigaciones con tecnología de termo-nebulización, beneficiando a diversas colonias y comunidades del municipio como parte del combate al mosquito transmisor del dengue.