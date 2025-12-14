¡Cuidado! Así operan los fraudes por mensaje en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía Morelia emitió una alerta a la ciudadanía para prevenir fraudes digitales relacionados con la suplantación de identidad a través del teléfono celular, una modalidad delictiva en aumento que pone en riesgo datos personales y financieros.
La corporación hizo un llamado especial a no confiar en mensajes que aparentan ser de instituciones bancarias o autoridades, ya que, mediante técnicas de engaño, los delincuentes pueden obtener información confidencial para vaciar cuentas o realizar otras operaciones ilícitas.
“Ningún banco solicita información confidencial por mensaje”, advirtió la Policía en sus canales oficiales.
Recomendaciones para evitar ser víctima de suplantación de identidad digital:
Cuidado con mensajes falsos.
No respondas a mensajes que parezcan sospechosos o que no reconozcas.
No abras enlaces desconocidos.
Evita dar clic en ligas enviadas por SMS o redes sociales si no estás seguro de su origen.
Con tus datos pueden vaciar tu cuenta.
Nunca compartas información personal como contraseñas, códigos o números de tarjeta.
No te dejes engañar.
Recuerda que ningún banco ni institución financiera solicita datos sensibles por mensaje.
No compartas tu información.
Si tienes dudas, verifica siempre directamente con tu banco o la fuente oficial.
En caso de haber recibido un mensaje sospechoso o si fuiste víctima de este tipo de fraude, puedes solicitar apoyo directamente a la Policía Morelia al número .
BCT