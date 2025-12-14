Morelia

¡Cuidado! Así operan los fraudes por mensaje en Morelia

¡Cuidado! Así operan los fraudes por mensaje en Morelia
ESPECIAL
Brenda Cedillo
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía Morelia emitió una alerta a la ciudadanía para prevenir fraudes digitales relacionados con la suplantación de identidad a través del teléfono celular, una modalidad delictiva en aumento que pone en riesgo datos personales y financieros.

La corporación hizo un llamado especial a no confiar en mensajes que aparentan ser de instituciones bancarias o autoridades, ya que, mediante técnicas de engaño, los delincuentes pueden obtener información confidencial para vaciar cuentas o realizar otras operaciones ilícitas.

“Ningún banco solicita información confidencial por mensaje”, advirtió la Policía en sus canales oficiales.

Te puede interesar:
Evita robos: pide acompañamiento policial gratis para ir al banco en Morelia
¡Cuidado! Así operan los fraudes por mensaje en Morelia

Recomendaciones para evitar ser víctima de suplantación de identidad digital:

  • Cuidado con mensajes falsos.
    No respondas a mensajes que parezcan sospechosos o que no reconozcas.

  • No abras enlaces desconocidos.
    Evita dar clic en ligas enviadas por SMS o redes sociales si no estás seguro de su origen.

  • Con tus datos pueden vaciar tu cuenta.
    Nunca compartas información personal como contraseñas, códigos o números de tarjeta.

  • No te dejes engañar.
    Recuerda que ningún banco ni institución financiera solicita datos sensibles por mensaje.

  • No compartas tu información.
    Si tienes dudas, verifica siempre directamente con tu banco o la fuente oficial.

En caso de haber recibido un mensaje sospechoso o si fuiste víctima de este tipo de fraude, puedes solicitar apoyo directamente a la Policía Morelia al número 443 113 5000.

BCT

Morelia
fraude digital
suplantación de identidad

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com