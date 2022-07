"Cuento de nunca acabar", pintas en negocios del centro de Morelia: Covechi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico (Covechi), Alfonso Guerrero Guadarrama, indicó que a la fecha sólo han retirado un promedio del 20 por ciento del grafiti realizado en negocios por protestas sociales.

En entrevista, el líder afirmó que es costosa la limpieza y rehabilitación de las fachadas de los negocios, además de que "es un cuento de nunca acabar" ya que los locatarios retiran las pintas, pero en cuanto se registran manifestaciones, principalmente, regresan los grafitis.

Sin embargo, mencionó que no se ha realizado la limpieza en su totalidad, ya que el sector económico del centro de Morelia ha tenido un impacto por la pandemia por Covid-19, así como las constantes manifestaciones y más recientemente por el plantón de la CNTE.

“Todo lo que ha ocurrido, hay mucha inconformidad social, los normalistas causan problemas, las mujeres le han entrado al vandalismo, es una situación de nunca acabar, no solo los grafiteros ordinarios, ahora tenemos que lidiar con estos grupos sociales”, apuntó.

Agregó que hasta el momento no ha recibido apoyo por parte del municipio para realizar la limpia, pero comentó que no están supeditados a ellos, aunque no descartó que se pudiera generar un apoyo.

EA