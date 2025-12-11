Cuentas regularizadas por Buen Fin del Ooapas superan las 2 mil 600

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la implementación del Buen Fin del Ooapas, un total de 2 mil 645 cuentas accedieron a los beneficios del programa para regularizar su situación, informó Adolfo Torres Ramírez, director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas).

En entrevista colectiva, el funcionario señaló que el programa inició el 1 de noviembre y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre.

Torres Ramírez recordó que el programa ofrece un descuento del 80 por ciento en multas y recargos, aplicable de forma directa. Además, mencionó que se cuenta con tarjetas participantes y meses sin intereses, para que más usuarios puedan aprovechar esta oportunidad.

“En el caso de buscar un convenio de pago, les pedimos que se acerquen para analizar la situación y así poder concretar el convenio con descuento; esto dependiendo de las parcialidades”, explicó el director.