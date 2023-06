Cuentan supuesta historia detrás de "Señora de los hilos" y piden esto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una usuaria de Facebook contó en esta red social la supuesta historia detrás de la "Señora de los hilos", que es común ver en semáforos de Morelia entregando rollitos de este material.

Arcelia Jhoana Gerr compartió en su perfil, de manera pública, un post en el que no sólo habla de la vida de la mujer, sino que también pidió ayuda para ella.

De acuerdo a lo relatado, la "Señora de los hilos" se llama Paty, y al parecer es madre de tres mujeres.

Arcelia aseveró que en el pasado Paty vendía dulces, y subrayó que no es una limosnera, por el contrario, los hilitos que ofrece son a manera de venta.

Además, la usuaria dijo que la "Señora de los hilos" es de muy bajo recursos y nadie le da empleo por "su condición" mental.

Debido a ello Arcelia Jhoana Gerr pidió a los que vean la publicación y que la lleguen a encontrar en la calle que la ayuden "comprándole" sus hilos y no tocándola.

"(...) ella es deficiente mental al igual que todas las mujeres de su familia y a diferencia de lo que todos pudieran pensar NO ES LIMOSNERA los hilitos que te da te los vende por una moneda, es una persona de muy bajos recursos pues por su condicion no le dan empleo, NO LE GUSTA EL CONTACTO FISICO ni le gusta que le regales el dinero o las cosas, si tu le quieres ayudar primero RESPETALA Y segundo recibele lo que te de por una moneda asi sea un hilo, pues para ella recibirte algo debe darte algo y por favor no la toques el contacto fisico le da mucho miedo, ayudala es una persona con mucha necesidad, comparte para que los demas sepan de paty gracias" (sic).

AQUÍ LA HISTORIA ÍNTEGRA: