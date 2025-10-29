Cuatro lesionados y un evento cancelado durante festejos a San Judas Tadeo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido a que se detectó el consumo de alcohol en la vía pública y la participación de un grupo musical que interpretaba canciones con apología del delito durante una celebración en honor a San Judas Tadeo, autoridades municipales procedieron a cancelar el evento, informó el comisionado de Seguridad en Morelia, Pablo Alarcón Olmedo.

En entrevista con medios de comunicación, el comisionado detalló algunos de los incidentes registrados durante los festejos realizados en la capital michoacana.

Entre ellos, destacó una riña que dejó cuatro personas lesionadas, aunque no de gravedad, en la colonia Ventura Puente, derivada de un conflicto entre asistentes y un vehículo. La situación fue reportada inicialmente como un posible atropellamiento.

“No fue un atropellamiento, sino una riña que sucedió de forma paralela a un festejo que se realizaba en la calle García Obeso, en torno a los festejos de San Judas Tadeo”, subrayó.

Alarcón Olmedo agregó que, al atender el reporte, los elementos de seguridad se percataron de que había personas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, además de la presencia de un grupo musical que interpretaba temas con apología del delito.

Por estos motivos, se procedió a cancelar el evento, ya que, si bien contaba con permiso del Ayuntamiento, no se respetaron las condiciones establecidas. En consecuencia, se realizó una llamada de atención a los participantes.