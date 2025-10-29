Cuatro lesionados y un evento cancelado durante festejos a San Judas Tadeo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido a que se detectó el consumo de alcohol en la vía pública y la participación de un grupo musical que interpretaba canciones con apología del delito durante una celebración en honor a San Judas Tadeo, autoridades municipales procedieron a cancelar el evento, informó el comisionado de Seguridad en Morelia, Pablo Alarcón Olmedo.
En entrevista con medios de comunicación, el comisionado detalló algunos de los incidentes registrados durante los festejos realizados en la capital michoacana.
Entre ellos, destacó una riña que dejó cuatro personas lesionadas, aunque no de gravedad, en la colonia Ventura Puente, derivada de un conflicto entre asistentes y un vehículo. La situación fue reportada inicialmente como un posible atropellamiento.
“No fue un atropellamiento, sino una riña que sucedió de forma paralela a un festejo que se realizaba en la calle García Obeso, en torno a los festejos de San Judas Tadeo”, subrayó.
Alarcón Olmedo agregó que, al atender el reporte, los elementos de seguridad se percataron de que había personas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, además de la presencia de un grupo musical que interpretaba temas con apología del delito.
Por estos motivos, se procedió a cancelar el evento, ya que, si bien contaba con permiso del Ayuntamiento, no se respetaron las condiciones establecidas. En consecuencia, se realizó una llamada de atención a los participantes.
Consultado sobre la posibilidad de aplicar una sanción mayor, el comisionado explicó que la Secretaría del Ayuntamiento será la instancia encargada de valorar el caso y tomarlo en cuenta para futuros permisos.
Al respecto, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, explicó en entrevista colectiva que el permiso solicitado por los vecinos era únicamente para el cierre de calles y la realización del festejo patronal.
“En todos los permisos se prohíbe, se niega y se notifica que está prohibido tener música con apología del delito (…)”, subrayó.
Por lo tanto, se procedió a la cancelación del evento, ya que el permiso se limitaba al cierre vial, además de que se registró una riña que requirió la intervención de elementos municipales.
Benítez Silva agregó que, en este tipo de actividades, el monitoreo más estricto se realiza en conciertos y eventos públicos masivos, donde se revisa la lista de canciones de los artistas y se exhorta a los organizadores a evitar contenidos que incurran en apología del delito, además de mantener vigilancia durante el desarrollo de los mismos.
