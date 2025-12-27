Cuatro lesionados tras volcadura de pipa en Cointzio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este sábado, elementos de Protección Civil Michoacán atendieron la volcadura de una pipa que transportaba aceite de palma sobre la carretera Morelia–Pátzcuaro, a la altura del kilómetro 8, en las inmediaciones del Motel Monarca, en la localidad de Cointzio. De acuerdo con el reporte preliminar, el accidente dejó un saldo de al menos cuatro personas lesionadas, quienes fueron canalizadas para recibir atención médica especializada.
Debido a la magnitud del siniestro, la circulación se encuentra completamente cerrada en ambos carriles de la vialidad, lo que ha generado afectaciones en el tránsito vehicular en esa zona. Autoridades han hecho un llamado a la población para evitar el área y optar por rutas alternas, con el fin de prevenir mayores congestionamientos y permitir las maniobras de emergencia.
Personal de Protección Civil trabaja actualmente en el lugar del incidente para contener y retirar el aceite de palma derramado sobre el asfalto, una sustancia que representa un riesgo potencial para los automovilistas debido a su alta viscosidad y facilidad para generar deslizamientos. Las labores de limpieza buscan restablecer condiciones seguras en la vía antes de reabrirla al tránsito.
Ante la situación, se exhorta a los conductores a extremar precauciones y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades que permanecen en el sitio, coordinando las acciones de auxilio y control de riesgos. En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al número 9-1-1 para recibir asistencia inmediata.
BCT