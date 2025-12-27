Cuatro lesionados tras volcadura de pipa en Cointzio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este sábado, elementos de Protección Civil Michoacán atendieron la volcadura de una pipa que transportaba aceite de palma sobre la carretera Morelia–Pátzcuaro, a la altura del kilómetro 8, en las inmediaciones del Motel Monarca, en la localidad de Cointzio. De acuerdo con el reporte preliminar, el accidente dejó un saldo de al menos cuatro personas lesionadas, quienes fueron canalizadas para recibir atención médica especializada.

Debido a la magnitud del siniestro, la circulación se encuentra completamente cerrada en ambos carriles de la vialidad, lo que ha generado afectaciones en el tránsito vehicular en esa zona. Autoridades han hecho un llamado a la población para evitar el área y optar por rutas alternas, con el fin de prevenir mayores congestionamientos y permitir las maniobras de emergencia.