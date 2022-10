Cuando la mentira se establece en las democracias, es difícil el diálogo: Leonardo Curzio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Cuando la mentira se establece en las democracias, es muy difícil establecer un diálogo”, enfatizó el analista político, Leonardo Curzio, durante su participación en la Feria Internacional de Morelia con la charla: “Medios frente al poder”.

En esta charla, el también conductor en Radio Fórmula y la cadena de ADN 40 recordó que, por ejemplo, en Estados Unidos de América el ex presidente Donald Trump tuvo como “gran hazaña” el “vender” la mentira de que el también ex presidente Barack Obama no había nacido en el país norteamericano, lo que respaldaron una gran parte de sus seguidores.

El comunicador ejemplificó que previo a las elecciones presidenciales de Brasil del 2 de octubre, el actual presidente Jair Bolsonaro ha declarado que habría fraude y el 30 por ciento de sus seguidores apoyan la idea, por lo que “cuando la mentira se instala en las democracias, es muy difícil determinar o establecer un diálogo, porque todo se convierte en que creo yo y qué crees tú, no en una comparación o deliberación de ideas”.

“Cuando tú siembras la mentira y la reafirmas, hablaban un momento el sesgo de confirmación, y te la compras, no hay manera de que cambies en un tiempo determinado, es el gran tema de las democracias modernas”, sostuvo.