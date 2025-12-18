¿Cuánto cuesta ver a la Banda MS en la Plaza de Toros Monumental de Morelia?

Morelia, Michoacán (Mimorelia.com).- La Banda MS, uno de los grupos más aclamados de la música regional mexicana, traerá su Concierto 360° a la Plaza de Toros Monumental de Morelia el próximo 7 de marzo de 2026, y las entradas ya están a la venta.
Los boletos para este evento tan esperado varían dependiendo de la zona y el tipo de acceso. A continuación, te compartimos los precios de las diferentes opciones:
BLOQUE B VIP - VIP WEB: $2,968.00
BLOQUE C VIP - VIP WEB: $2,968.00
BLOQUE A ORO - ORO WEB: $2,374.40
BLOQUE B ORO - ORO WEB: $2,374.40
BLOQUE C ORO - ORO WEB: $2,374.40
BLOQUE D ORO - ORO WEB: $2,374.40
BARRERA SOMBRA - BARRERA SOMBRA WEB: $1,780.80
BARRERA SOL - BARRERA SOL WEB: $1,780.80
PERIQUERA FAN AMG - FAN AMG WEB: $14,246.40
PALCOS - PALCOS WEB: $29,680.00
PERIQUERAS ANILLO - PERIQUERAS ANILLO WEB: $11,872.00
PREFERENTE GENERAL - PREFERENTE E WEB: $1,187.20
GRADA GENERAL - GRADA WEB: $885.00
TENDIDO ALTO - TENDIDO ALTO WEB: $593.60
Con más de 20 años de carrera, la Banda MS ha conquistado los escenarios más importantes de todo el mundo, y ahora, llegará a Morelia para ofrecer su repertorio lleno de éxitos como “El Mechón”, “Hermosa Experiencia” y muchos más, acompañados de una puesta en escena que hará vibrar a todos los asistentes.
SHA