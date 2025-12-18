¿Cuánto cuesta ver a la Banda MS en la Plaza de Toros Monumental de Morelia?

Morelia

Los boletos para ver a la Banda MS en Morelia van desde $593 hasta $29,680
Morelia, Michoacán (Mimorelia.com).- La Banda MS, uno de los grupos más aclamados de la música regional mexicana, traerá su Concierto 360° a la Plaza de Toros Monumental de Morelia el próximo 7 de marzo de 2026, y las entradas ya están a la venta.

Precios de boletos para el Concierto 360°:

Los boletos para este evento tan esperado varían dependiendo de la zona y el tipo de acceso. A continuación, te compartimos los precios de las diferentes opciones:

  • BLOQUE B VIP - VIP WEB: $2,968.00

  • BLOQUE C VIP - VIP WEB: $2,968.00

  • BLOQUE A ORO - ORO WEB: $2,374.40

  • BLOQUE B ORO - ORO WEB: $2,374.40

  • BLOQUE C ORO - ORO WEB: $2,374.40

  • BLOQUE D ORO - ORO WEB: $2,374.40

  • BARRERA SOMBRA - BARRERA SOMBRA WEB: $1,780.80

  • BARRERA SOL - BARRERA SOL WEB: $1,780.80

  • PERIQUERA FAN AMG - FAN AMG WEB: $14,246.40

  • PALCOS - PALCOS WEB: $29,680.00

  • PERIQUERAS ANILLO - PERIQUERAS ANILLO WEB: $11,872.00

  • PREFERENTE GENERAL - PREFERENTE E WEB: $1,187.20

  • GRADA GENERAL - GRADA WEB: $885.00

  • TENDIDO ALTO - TENDIDO ALTO WEB: $593.60

Con más de 20 años de carrera, la Banda MS ha conquistado los escenarios más importantes de todo el mundo, y ahora, llegará a Morelia para ofrecer su repertorio lleno de éxitos como El Mechón”, “Hermosa Experiencia y muchos más, acompañados de una puesta en escena que hará vibrar a todos los asistentes.

