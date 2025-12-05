¿Cuál árbol es mejor para esta Navidad? Zoológico de Morelia responde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la llegada de la temporada navideña, el Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia invita a la población a reflexionar sobre el impacto ambiental de su decoración navideña, en particular, del tipo de árbol que se elige colocar en casa. La institución sugiere optar por árboles naturales cultivados en viveros autorizados, por ser una alternativa más amigable con el medio ambiente en comparación con los árboles artificiales.

De acuerdo con información difundida por el zoológico, los árboles naturales utilizados durante las fiestas provienen de plantaciones forestales comerciales, es decir, huertos establecidos con el único propósito de cosechar árboles de Navidad. Estos espacios son monitoreados y autorizados por instancias ambientales, lo que garantiza que, por cada ejemplar talado, se plantan nuevos pinos, manteniendo un ciclo de reforestación activo.

Además, los árboles naturales contribuyen al medio ambiente durante su crecimiento al generar oxígeno, capturar carbono y servir de refugio temporal para fauna local. Una vez que cumplen su propósito decorativo, pueden ser reciclados, utilizados como composta o incluso replantados si fueron adquiridos en maceta.