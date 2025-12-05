¿Cuál árbol es mejor para esta Navidad? Zoológico de Morelia responde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la llegada de la temporada navideña, el Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia invita a la población a reflexionar sobre el impacto ambiental de su decoración navideña, en particular, del tipo de árbol que se elige colocar en casa. La institución sugiere optar por árboles naturales cultivados en viveros autorizados, por ser una alternativa más amigable con el medio ambiente en comparación con los árboles artificiales.
De acuerdo con información difundida por el zoológico, los árboles naturales utilizados durante las fiestas provienen de plantaciones forestales comerciales, es decir, huertos establecidos con el único propósito de cosechar árboles de Navidad. Estos espacios son monitoreados y autorizados por instancias ambientales, lo que garantiza que, por cada ejemplar talado, se plantan nuevos pinos, manteniendo un ciclo de reforestación activo.
Además, los árboles naturales contribuyen al medio ambiente durante su crecimiento al generar oxígeno, capturar carbono y servir de refugio temporal para fauna local. Una vez que cumplen su propósito decorativo, pueden ser reciclados, utilizados como composta o incluso replantados si fueron adquiridos en maceta.
Por otro lado, los árboles artificiales, aunque reutilizables, están fabricados con materiales plásticos y metales no biodegradables, cuya producción, transporte y desecho generan un impacto ambiental considerable. Según datos difundidos por el parque, un árbol artificial tarda hasta 100 años en degradarse, y su huella ecológica solo se compensa si se reutiliza durante al menos 20 años consecutivos.
“Elige natural. Elige responsable. Elige establecimientos autorizados”, es el mensaje central de la campaña navideña del Zoológico de Morelia, que busca fomentar prácticas más sostenibles entre las familias michoacanas.
La institución también recuerda la importancia de apoyar al comercio local, ya que comprar árboles navideños en viveros establecidos o con permisos vigentes evita la tala ilegal y beneficia directamente a productores michoacanos que operan bajo criterios de sustentabilidad.
Finalmente, el zoológico invita a la ciudadanía a informarse antes de realizar sus compras decembrinas, y a elegir opciones que no solo embellezcan el hogar, sino que también respeten y protejan el entorno natural del que forman parte.
