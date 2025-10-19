Cristian Castro 'El Tigre', jugador nicolaita, lidera la tabla de goleo del Grupo 11

Hasta el momento, que aún está en juego la Jornada 4, el 'Tigre' acumula cuatro anotaciones, por lo que se ubica en el liderato de goleo del sector, distinción que comparte con Jorge Rojas, de La Piedad, y Diego Hernández, del Deportivo Zamora, ambos también con cuatro tantos.

Castro Ortiz, quien además es el capitán de los Zorros, le marcó un gol al Deportivo Zitácuaro en la fecha 1, otro a Bucaneros en la fecha 2 y el viernes pasado ante La Piedad se destapó con un doblete.