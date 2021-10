Crece abandono de perros en Morelia: Rescatistas Independientes

Explicó que en el caso de los perros callejeros el problema ha crecido porque las perras no son esterilizadas; pero en el caso de los canes que se criaron en casa y son abandonados, las principales razones que argumentan los dueños es que ya no pueden pagar el veterinario o el alimento, o porque se cambian de casa, además de que supuestamente no saben tratar ciertas razas de caninos, como los Huskies que son considerados inquietos.

Mencionó que entre los perros de razas que han sido abandonados por sus dueños, principalmente son: huskies, viejo pastor inglés, chihuahua o french poodle.