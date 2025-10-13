Creatividad moreliana presente en el FICM 2025 con proyecto estudiantil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una colaboración que resalta la unión entre el arte, la educación y el talento joven, estudiantes de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) participaron activamente en un proyecto audiovisual presentado durante el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2025.

El trabajo de los alumnos forma parte de una proyección del festival, convirtiéndose en una pieza que da identidad y calidez a esta importante celebración cinematográfica. Su creatividad se reflejan en una obra que busca transmitir emociones, cultura y compromiso.