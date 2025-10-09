Crea tu Catrina desde cero: Taller gratuito en Morelia para celebrar Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fomentar la creatividad, el empoderamiento comunitario y la preservación de las tradiciones mexicanas, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) lanzó una invitación abierta al Taller de Catrinas, que dará inicio el próximo 17 de octubre.

La actividad se llevará a cabo los días lunes, martes y miércoles, en un horario de 12:00 p.m. a 2:00 p.m., en instalaciones aún por confirmar. El taller será gratuito y está dirigido a todas las personas interesadas en aprender a crear estas emblemáticas figuras representativas del Día de Muertos.