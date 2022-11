Crónica de una librería perdida en el tiempo

“Nunca los conté, no fue algo que me interesara, solo están ahí, esperando, a veces como un ente que absorbe mi energía, mi tiempo, mi vida y lo que soy, otras más, mejor no le presto atención”.

"¿Que qué es la palabra libro para mí?, es la gloria y el infierno. Los libros me han dado alegrías, me han permitido ser lo que soy, me han dado una vida cómoda, por ellos he podido sentirme realizado, me han dado plenitud; al decir infierno hablo de lo que los libros exigen, tiempo, de mi energía, de mi presencia y es que si no le otorgo algo de mi, no me regresa nada, me he sacrificado, es una lucha infernal”, comentó Rafael Romero entre una sonrisa que poco a poco se fue esfumando de sus labios,tal y como se esfuman los lectores de libros en físico.

Actualmente la librería se encuentra en un proceso legal en el que es probable se quede sin el espacio que ha ocupado por más de 3 décadas, calle Eduardo Ruiz 365.