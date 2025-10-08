Crédito a corto plazo para Morelia se enfocaría a pagos para proveedores: tesorero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La contratación de un financiamiento a corto plazo por más de 135 millones de pesos para el Ayuntamiento de Morelia se destinará principalmente al pago de proveedores, informó Héctor Gómez Trujillo, tesorero municipal.
En entrevista colectiva, el funcionario explicó que, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera, el municipio tiene la posibilidad de concretar créditos a corto plazo.
Sobre dichas contingencias, Gómez Trujillo precisó que se relacionan principalmente con el pago a proveedores y otros rubros correspondientes al cierre del ejercicio fiscal, ya que explicó que en el último trimestre del año suelen disminuir las participaciones federales.
Agregó que este tipo de crédito también se solicitó el año pasado y fue liquidado en septiembre de este 2025, pues, al tratarse de un financiamiento a corto plazo, debe cubrirse en un periodo menor a 365 días.
En este sentido, subrayó que más del 50 por ciento de los 135 millones de pesos se destinará al pago de proveedores.
Respecto al proceso para disponer del crédito, el tesorero explicó que, una vez que es aprobada la autorización de contratación por parte del Cabildo, se lanza una convocatoria para que las instituciones financieras interesadas presenten sus propuestas, y el fallo se otorga a quien ofrezca la tasa más baja.
Comentó que, en años anteriores, los bancos Bancomer y Afirme han ofrecido las mejores condiciones, aunque en esta ocasión se solicitará bajo tasa variable, ya que explicó que es más conveniente en términos de costo financiero para el municipio.
Gómez Trujillo señaló que el proceso no es prolongado, pues, al pasar por Cabildo, la contratación se efectúa en un lapso de dos a tres semanas, por lo que podría realizarse entre finales de octubre y principios de noviembre.
Para finalizar, indicó que el municipio aún cubre una deuda a corto plazo que originalmente fue de 75 millones de pesos, de los cuales faltan por liquidar aproximadamente 40 mdp.
En cuanto a los créditos a largo plazo, aseguró que la administración actual no mantiene ninguno, pues aseguró que la instrucción del alcalde Alfonso Martínez Alcázar es no dejar deudas a futuras administraciones.
