Crédito a corto plazo para Morelia se enfocaría a pagos para proveedores: tesorero

Sobre dichas contingencias, Gómez Trujillo precisó que se relacionan principalmente con el pago a proveedores y otros rubros correspondientes al cierre del ejercicio fiscal, ya que explicó que en el último trimestre del año suelen disminuir las participaciones federales.

Agregó que este tipo de crédito también se solicitó el año pasado y fue liquidado en septiembre de este 2025, pues, al tratarse de un financiamiento a corto plazo, debe cubrirse en un periodo menor a 365 días.

En este sentido, subrayó que más del 50 por ciento de los 135 millones de pesos se destinará al pago de proveedores.

Respecto al proceso para disponer del crédito, el tesorero explicó que, una vez que es aprobada la autorización de contratación por parte del Cabildo, se lanza una convocatoria para que las instituciones financieras interesadas presenten sus propuestas, y el fallo se otorga a quien ofrezca la tasa más baja.