Covechi pide reforzar estrategia de seguridad para evitar asaltos y otros delitos

En este sentido, dijo que la situación está tranquila, “porque nosotros contribuimos desde hace muchos años con la contratación de una empresa de seguridad privada y ya tenemos más de 10 años con esto”, por lo que se ha logrado reducir los delitos de la delincuencia común, “pero esto sobrepasa cualquier cosa”.

El líder empresarial afirmó que “yo no te puedo decir que la estrategia de seguridad está fallando, creo que están haciendo un buen trabajo, sin embargo, los delincuentes están tomando posesión de muchas cosas, están siendo más violentos y agresivos y yo creo que más bien es una falta de justicia, el que no haya una justicia adecuada propicia que haya más delincuentes y ellos cada vez son más violentos, tienen que manifestarse de una manera muy abrupta como hoy porque sino, no les tenemos el respeto del que quieren gozar y estas cosas llevan a eso”.

Ventas bajas por manifestaciones y temporada de calor

Añadió que el comportamiento de la economía es inestable, pues “ha habido momentos muy buenos, sobre todo en períodos vacacionales hemos tenido momentos muy buenos”, pero por lo relacionado a movimientos sociales de maestros, normalistas, y transportistas, ”que nos hacen mucho daño (…) nos han complicado mucho”.

Mientras tanto, lamentó que la temporada de calor “que es muy fuerte ha provocado que perdamos el 40 por ciento de nuestras ventas porque lo que no vendimos entre las 9 de la mañana y la 1:00 de la tarde ya después no lo vendimos”.

EA