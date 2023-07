Country Club Las Huertas niega discriminación en contra de adolescente Dana

Fue un problema administrativo, pues está reglamentado por normatividad interna que no se permite el acceso al club en tanto no se haya liquidado el adeudo de los socios o sus familiares, sin embargo, Dana ingresó como invitada de una amiga, se le hubiera podido permitir el acceso pero por protocolo se pide la identificación de la persona que invita y en este caso presentó la de su propia mamá que no fue la que la invitó, y al comentarle que no era válido en proceso, la policía auxiliar, que no portaba armas, le acompañó a la gerencia y luego Dana salió por su propio pie.

“No estuvo en la carretera porque hay un estacionamiento en la parte de afuera”, expuso Florencio Sánchez, Presidente de Mesa Directiva, asegura que el papá de la adolescente firmaba parte de la mesa directiva anterior y que se había eximido de los pagos al club por lo que ahora adeuda 150 mil pesos.

El presidente del Consejo asegura que hay un video en el que costa que el señor Héctor encaró al gerente Gerardo García Arriaga y lo amenazó.

Explicaron que hay 21 personas sancionadas y no se les permite hacer uso y disfrute de las instalaciones por diversas circunstancias, presuntamente, entre ellos el señor Héctor, papá de Dana, quien fue tesorero en la administración anterior.