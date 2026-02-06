Costos de filmación en Morelia pueden disminuir hasta un 40%: Comisión Fílmica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Realizar una producción cinematográfica en Morelia puede reducir los costos de operación hasta en un 40 por ciento, destacó Alejandro Sosa González, jefe del Departamento de la Comisión Fílmica de Morelia.

En entrevista para MIMORELIA.COM, Sosa González explicó que una de las primeras acciones tras la creación de la Comisión Fílmica fue realizar un comparativo de presupuestos con otras ciudades.

“Una película puede disminuir hasta un 40 por ciento su costo de filmación si se realiza en Morelia, en comparación con otras zonas como la Ciudad de México por distintos factores (…)”, señaló.

Indicó que esta reducción se debe principalmente a las distancias y a la disminución de costos en trámites y permisos de filmación, ya que en Morelia actualmente no se cobran este tipo de gestiones.

“No se cobran permisos en temas de seguridad ni en locaciones que forman parte del Ayuntamiento de Morelia, además brindamos acompañamiento con Seguridad, Protección Civil y vialidad, esto en caso de que sea necesario cerrar alguna calle (…)”, detalló.

El jefe de departamento recalcó que para lograr estas facilidades se trabaja de manera interinstitucional con diversas áreas del Ayuntamiento, lo que permite agilizar los procesos y apoyar a las producciones que llegan a la capital michoacana.

“En otros estados estos trámites se realizan por separado y además se pagan. En Morelia esto disminuye los costos y también los gastos de permanencia durante el rodaje. En comparación con otras ciudades, aquí el costo puede reducirse hasta en un 40 por ciento, y frente a Europa, incluso cerca de un 60 por ciento”, resaltó.

Finalmente, Sosa González señaló que otro de los principales atractivos para filmar en Morelia son sus locaciones, la arquitectura colonial de la capital y las tenencias, que ofrecen espacios naturales y escenarios idóneos para abordar distintas temáticas audiovisuales.

