Corunda gigante, destilación en vivo, caballos bailadores y más, en Mezcalmanía 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de su 10º aniversario, el Mezcalmania Festival Gastromezcalero ya afinó los detalles de lo que podrán disfrutar los asistentes del 19 al 21 de septiembre en el Jardín del Orquidario de Morelia.
Además de la tradicional degustación de mezcales y bebidas artesanales de todo el país, el evento contará con una amplia agenda cultural, gastronómica y familiar.
🥃 Actividades confirmadas:
Cocineras tradicionales con platillos típicos michoacanos.
Música y danza folclórica en vivo para amenizar el recorrido.
Destilación de mezcal en vivo, mostrando el proceso artesanal.
Rifa de un viaje a la playa para dos personas.
Récord de Corunda Gigante, con degustación entre asistentes.
Show de caballos bailadores.
Regalos y sorteos especiales.
Guardería gratuita para familias con niños.
🎟️ Acceso y costos:
El boleto de entrada tendrá un costo simbólico de $20 pesos. Niños y adultos mayores entran gratis.
Con estas actividades, Mezcalmanía 2025 no solo busca promover la bebida emblemática de Michoacán, sino también fortalecer el turismo cultural y gastronómico de la capital.
