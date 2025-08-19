Corunda gigante, destilación en vivo, caballos bailadores y más, en Mezcalmanía 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de su 10º aniversario, el Mezcalmania Festival Gastromezcalero ya afinó los detalles de lo que podrán disfrutar los asistentes del 19 al 21 de septiembre en el Jardín del Orquidario de Morelia.

Además de la tradicional degustación de mezcales y bebidas artesanales de todo el país, el evento contará con una amplia agenda cultural, gastronómica y familiar.

🥃 Actividades confirmadas: