Corte Municipal de Morelia iniciará operaciones completas en abril

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se prevé que durante el mes de abril la Corte Municipal de Morelia comience a brindar atención en las distintas áreas del Ayuntamiento, concentrando diversos procesos relacionados con la aplicación de multas, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.
Durante una entrevista colectiva, el funcionario indicó que actualmente continúan en proceso de capacitación las y los 10 jueces municipales, principalmente en temas administrativos, fiscales, de orden urbano, entre otros.
En este sentido, explicó que se estima que la etapa de capacitación concluya en marzo, lo que permitirá que en abril la Corte Municipal entre en operación plena.
Finalmente, Benítez Silva reiteró que, como se había señalado previamente, no se contempla la incorporación de nuevos jueces en esta etapa. Por esto, se mantiene una plantilla de 10 jueces municipales, quienes laboran en distintos horarios en los juzgados ubicados tanto en el Centro Administrativo de Morelia como en Tiníjaro.
