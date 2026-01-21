Corte Municipal de Morelia iniciará operaciones completas en abril

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se prevé que durante el mes de abril la Corte Municipal de Morelia comience a brindar atención en las distintas áreas del Ayuntamiento, concentrando diversos procesos relacionados con la aplicación de multas, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

Durante una entrevista colectiva, el funcionario indicó que actualmente continúan en proceso de capacitación las y los 10 jueces municipales, principalmente en temas administrativos, fiscales, de orden urbano, entre otros.