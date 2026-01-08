Corte Municipal de Morelia concluirá su transición con nombramiento de jueces

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para la próxima semana se prevé culminar con la transición de la Corte Municipal, con lo cual se estaría designando en sesión de Cabildo a los 10 jueces que se enfocarán en el nuevo modelo de la corte, el cual incluye temas de seguridad, administrativos y fiscales, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

Durante una entrevista colectiva, el funcionario detalló que, con el inicio de 2026, se continúa trabajando en esta transición, que anteriormente se conocía como juzgados cívicos —adscritos a la anterior Comisión Municipal de Seguridad—, ahora se consolida como la Corte Municipal, que forma parte de la dependencia a su cargo.

En este tenor, Benítez Silva indicó que el proceso de entrega-recepción culminaría en la próxima sesión de Cabildo, en la cual la comuna moreliana realizará la designación formal de las y los jueces que conformarán la corte, para así iniciar labores de manera oficial.

“Aparte de los cambios en el nombre, se debe señalar que toda la justicia administrativa, fiscal y de orden ahora estará concentrada en la Corte Municipal; antes sólo se abordaban temas de orden y seguridad, pero ahora, en caso de que se giren infracciones o faltas en materia de orden urbano, medioambiente, establecimientos y comercio en vía pública, éstas pasarán por este nuevo modelo”, destacó.

Benítez Silva añadió que, del total de jueces que formaban parte del modelo anterior, se mantienen seis —quienes ya han recibido la capacitación correspondiente en los nuevos rubros que se atenderán—, por lo que cuatro serán de nueva incorporación.

Aunado a esto, el secretario señaló que se mantendrá la operación presencial de los juzgados ubicados en el Centro Administrativo de Morelia, con tres jueces por turno, así como en la comisaría de Tiníjaro, con uno por turno. Además, se prevé la renovación de convenios con empresas e instituciones para continuar con el esquema de servicio en favor de la comunidad.

Para culminar, el secretario detalló que este modelo es pionero en el país, lo cual, a su decir, “ayuda a generar mejor cultura del cumplimiento de la ley y los reglamentos, y con mucha más transparencia (...)”, puntualizó.

rmr