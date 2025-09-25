Corrida de toros en Morelia se realizará tras amparo federal: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La corrida de toros anunciada para el 30 de septiembre en la Monumental de Morelia se realizará gracias a un amparo promovido por los organizadores, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.
El funcionario explicó a la prensa, vía telefónica, que los organizadores del evento, que se anuncia como “En Defensa de Nuestras Tradiciones, espectacular festejo charro-taurino”, lograron la autorización mediante un amparo concedido por un juez federal.
Agregó que dicho amparo fue controvertido por las autoridades responsables, pero no prosperó. En este sentido, Benítez Silva señaló que el Ayuntamiento no puede violar una suspensión otorgada por un juez federal, y, al ser respetuosos del Estado de Derecho, deben acatar lo que marcan las leyes.
RPO