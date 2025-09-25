Corrida de toros en Morelia se realizará tras amparo federal: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La corrida de toros anunciada para el 30 de septiembre en la Monumental de Morelia se realizará gracias a un amparo promovido por los organizadores, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

El funcionario explicó a la prensa, vía telefónica, que los organizadores del evento, que se anuncia como “En Defensa de Nuestras Tradiciones, espectacular festejo charro-taurino”, lograron la autorización mediante un amparo concedido por un juez federal.