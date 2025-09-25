Morelia

Corrida de toros en Morelia se realizará tras amparo federal: Yankel Benítez

Corrida de toros en Morelia se realizará tras amparo federal: Yankel Benítez
Pixabay
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La corrida de toros anunciada para el 30 de septiembre en la Monumental de Morelia se realizará gracias a un amparo promovido por los organizadores, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

El funcionario explicó a la prensa, vía telefónica, que los organizadores del evento, que se anuncia como “En Defensa de Nuestras Tradiciones, espectacular festejo charro-taurino”, lograron la autorización mediante un amparo concedido por un juez federal.

“Existe un decreto al respecto, a nivel estatal, que no permite que se lleven a cabo las corridas; sin embargo, en este tema hay una suspensión otorgada por un juez federal hacia un promovente, que le ampara la adjudicación para que se lleve a cabo el evento”
resaltó

Agregó que dicho amparo fue controvertido por las autoridades responsables, pero no prosperó. En este sentido, Benítez Silva señaló que el Ayuntamiento no puede violar una suspensión otorgada por un juez federal, y, al ser respetuosos del Estado de Derecho, deben acatar lo que marcan las leyes.

“El amparo es una figura legal que está establecida constitucionalmente y que tiene que atenderse, por lo cual se procedió a otorgar, a través de un acuerdo, la operación de este evento”
explicó

Finalmente, precisó que, hasta el momento, es el único evento de este tipo en Morelia del que se tiene conocimiento que ha promovido y logrado un amparo para poder llevarse a cabo.

Te puede interesar:
Yankel Benítez impulsa jornada del IMPA en Puerto de Buenavista
Corrida de toros en Morelia se realizará tras amparo federal: Yankel Benítez

RPO

Corrida de toros
amparo federal

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com