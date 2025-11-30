Corredores acompañan el Plan Michoacán con carrera en el zoológico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El impulso por un "Michoacán más saludable, más fuerte" se materializó este domingo en el Zoológico de Morelia, sede de una carrera organizada bajo el marco del Plan Michoacán, que contó con la presencia estelar del Maestro Rommel Pacheco Marrufo, Director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y ex medallista olímpico.

El evento alcanzó a reunir a 900 corredores y corredoras en tan sólo dos días, el interés de la ciudadanía en la actividad física y el deporte.

"Yo nada más quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes la gran convocatoria que tuvimos que en un día y medio llenamos prácticamente 900 lugares. Gracias a ustedes, esto es hoy posible", señaló, Raúl Morón Vidal, director de la Cecufid.