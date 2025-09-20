¡Corre! Error en precio de pantallas en Walmart de Morelia desata locura entre consumidores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una aparente oferta/“error de precio” en pantallas habría desatado aglomeraciones este día en la tienda Walmart Estadio, de acuerdo con videos y fotografías difundidos en redes sociales. En las imágenes se observan filas al interior de la tienda y clientes con televisores en carritos de compra.
La información comenzó a circular en páginas locales de Facebook, donde usuarias y usuarios reportaron que las etiquetas mostraban precios inusualmente bajos en modelos de televisores, lo que generó compras de pánico y gran afluencia.
Hasta el momento, la cadena comercial no ha emitido una postura pública sobre el origen de la aparente oferta, si se trató de una promoción autorizada o de un error en el sistema/etiquetado. Este medio solicitó comentarios a la tienda; en cuanto exista respuesta, se actualizará la nota.
Minutos después, cuentas regionales difundieron una situación parecida en Walmart Salina Cruz (Oaxaca), donde pantallas de la marca Philips habrían aparecido en menos de $300 pesos. Empleados habrían dicho que fue “error de sistema”, mientras que clientes pidieron respetar el precio exhibido. La discusión se extendió dentro de la tienda y en redes.
Conservar evidencia: foto de la etiqueta con precio, modelo/SKU y ubicación dentro de la tienda.
Solicitar apoyo de gerencia para la aclaración del precio en el momento.
Acudir a Profeco si desean levantar una queja: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, o Concilianet.
Cada caso se analiza individualmente; en situaciones de “error notorio” el proveedor puede argumentar que el precio era evidentemente incorrecto.
