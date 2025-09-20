¡Corre! Error en precio de pantallas en Walmart de Morelia desata locura entre consumidores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una aparente oferta/“error de precio” en pantallas habría desatado aglomeraciones este día en la tienda Walmart Estadio, de acuerdo con videos y fotografías difundidos en redes sociales. En las imágenes se observan filas al interior de la tienda y clientes con televisores en carritos de compra.

La información comenzó a circular en páginas locales de Facebook, donde usuarias y usuarios reportaron que las etiquetas mostraban precios inusualmente bajos en modelos de televisores, lo que generó compras de pánico y gran afluencia.

Hasta el momento, la cadena comercial no ha emitido una postura pública sobre el origen de la aparente oferta, si se trató de una promoción autorizada o de un error en el sistema/etiquetado. Este medio solicitó comentarios a la tienda; en cuanto exista respuesta, se actualizará la nota.