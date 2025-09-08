¡Corre, baila y disfruta del café! Morelia se alista para la primera Run Coffee Party

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capital michoacana se prepara para vivir una experiencia única con la primera edición de la Run Coffee Party, un evento deportivo y recreativo que combina ejercicio, música y café, programado para el próximo jueves 11 de septiembre a las 18:30 horas en la explanada del Teatro Morelos.

La dinámica consiste en un circuito de 5 kilómetros dentro del recinto del Centro de Convenciones, pensado para reunir a participantes de todas las edades y niveles, desde principiantes hasta corredores experimentados.

Durante la actividad, los asistentes podrán disfrutar del set en vivo de DJ Juicer, quien pondrá el ambiente con música mientras los corredores cumplen con el trayecto. La intención es crear un espacio donde deporte y entretenimiento se unan en un mismo escenario.