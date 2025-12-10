¿Corazón roto? Habrá picnic para desenamorarte en el Teatro Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si estás pasando por un desamor o simplemente quieres disfrutar de buena música bajo las estrellas, el “Picnic para Desenamorarte” podría ser el plan ideal para ti.

Este martes 19 de diciembre a las 19:30 horas, la explanada del Teatro Morelos será el escenario de un concierto gratuito protagonizado por el grupo Los de Beats, en un ambiente nocturno y relajado que promete ser un refugio para corazones rotos… o para quienes sólo buscan una noche distinta.