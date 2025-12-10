¿Corazón roto? Habrá picnic para desenamorarte en el Teatro Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si estás pasando por un desamor o simplemente quieres disfrutar de buena música bajo las estrellas, el “Picnic para Desenamorarte” podría ser el plan ideal para ti.
Este martes 19 de diciembre a las 19:30 horas, la explanada del Teatro Morelos será el escenario de un concierto gratuito protagonizado por el grupo Los de Beats, en un ambiente nocturno y relajado que promete ser un refugio para corazones rotos… o para quienes sólo buscan una noche distinta.
Organizado por el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), el evento es pet friendly, por lo que se invita al público a llevar su manta, su mascota, su pareja o, si así lo desea, “sus ganas de olvidar”, como se lee en la convocatoria.
Con luces tenues, música en vivo y un entorno chill, este picnic urbano forma parte de las actividades culturales que buscan fortalecer el tejido social a través del arte y el entretenimiento accesible para todos.
mrh