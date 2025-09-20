¿Coqueteo en el escenario? Fan asegura que Nodal la miraba en concierto de Morelia [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una joven creadora de contenido identificada como Lay Marcamsa se volvió viral tras asegurar que el cantante Christian Nodal no dejaba de mirarla durante su concierto en Morelia, el pasado 15 de septiembre.

En un video difundido en redes sociales, la tiktoker mostró cómo, desde un palco del recinto, el intérprete de Botella tras botella habría volteado en repetidas ocasiones hacia su dirección, incluso lanzándole uno de los sombreros que usó durante su presentación.

"Contando las veces que Nodal volteó a mi palco", escribió la joven, quien portaba un atuendo alusivo a la celebración del Día de la Independencia.

La grabación causó revuelo entre los usuarios de redes sociales, quienes interpretaron el gesto del artista como un acto de coqueteo, mientras que otros consideraron que simplemente se trató de una muestra de cariño a sus fans.

"Gracias por el sombrero, Christian Nodal", expresó Lay Marcamsa en la publicación, donde también mostró cómo logró quedarse con el accesorio y lo modeló para sus seguidores.