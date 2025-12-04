Copa Navideña Valorant: juega gratis y gana hasta 30 mil pesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En esta temporada navideña, la adrenalina gamer llega con fuerza gracias a la Copa Navideña de Valorant, un torneo virtual organizado por Balam Rush y 7z Esports, abierto a jugadores de todos los rangos y con premios acumulados de hasta 30 mil pesos mexicanos.

🎮 Fechas del torneo:

La competencia se llevará a cabo los días 6, 7, 13 y 14 de diciembre de 2025, en modalidad de eliminación directa (Bo3) y se transmitirá en vivo a través de los canales oficiales de 7z Esports.

En esta edición, 8 creadores y creadoras de contenido se sumarán al torneo, liderando equipos formados al azar y balanceados por rango. El evento destaca por su enfoque incluyente y comunitario, dando la bienvenida a jugadores y jugadoras de todos los niveles, sin límite de rango.

💰 Premios:

1er lugar: Kit Gamer Balam Rush valorado en $20,000 MXN

2do lugar: Kit Gamer valorado en $10,000 MXN

🧑‍💻 Inscripción gratuita y para todos los rangos

El torneo está abierto para cualquier jugador, sin importar nivel o experiencia. Los equipos serán balanceados por rango para garantizar una competencia justa, y contarán con la participación de creadores de contenido invitados.

El proceso de registro incluye datos básicos, cuenta de Riot, y se realiza mediante formulario en línea.