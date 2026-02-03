Convocatoria abierta: Policía de Morelia busca nuevos elementos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Tienes vocación de servicio y te gustaría trabajar por la seguridad de tu ciudad? La Policía de Morelia abrió su convocatoria de reclutamiento 2026 y está buscando a mujeres y hombres con valores firmes, disciplina y compromiso para formar parte de sus filas.
A través de sus redes sociales oficiales, la corporación invita a las y los ciudadanos interesados en integrarse al cuerpo policiaco a registrarse en línea mediante el portal oficial: https://syspolmorelia.com.mx/#/registro-aspirante.
El proceso está abierto a personas mayores de edad que cuenten con vocación de servicio, buena salud física y mental, así como con disposición para formarse en temas de seguridad, disciplina y protección ciudadana.
Durante el registro se solicitan datos personales como nombre completo, domicilio, número de teléfono, correo electrónico, cartilla militar (en caso de hombres) y licencia de manejo vigente, entre otros.
Para comenzar el proceso, los aspirantes deben llenar el formulario en línea y proporcionar la información requerida. En caso de dudas, se puede solicitar atención directa llamando al 443 113 5000, extensiones 164 y 181.
SHA