Convocatoria abierta: Policía de Morelia busca nuevos elementos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Tienes vocación de servicio y te gustaría trabajar por la seguridad de tu ciudad? La Policía de Morelia abrió su convocatoria de reclutamiento 2026 y está buscando a mujeres y hombres con valores firmes, disciplina y compromiso para formar parte de sus filas.

A través de sus redes sociales oficiales, la corporación invita a las y los ciudadanos interesados en integrarse al cuerpo policiaco a registrarse en línea mediante el portal oficial: https://syspolmorelia.com.mx/#/registro-aspirante.