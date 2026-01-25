Convocan a concentración por justicia para familia Mujica Hernández este martes en Morelia

El crimen, por la naturaleza de sus víctimas —activistas sociales y promotores de la inclusión de personas sordas—, ha provocado un fuerte eco mediático y social dentro y fuera de Michoacán. La concentración del martes busca mantener el caso visible en la agenda pública, especialmente ante el temor de impunidad y la demanda de una actuación clara y expedita por parte de la Fiscalía estatal.

El caso

La familia Mujica Hernández estaba integrada por Víctor Manuel Mújica Vega, Anayeli Hernández León y su hija Megan, de 12 años. Los tres fueron vistos por última vez el 14 de enero en la colonia Ex Hacienda La Huerta, en Morelia. Un día después, familiares presentaron la denuncia por desaparición.

El 17 de enero, sus cuerpos fueron localizados calcinados junto a neumáticos encendidos en un paraje de la Autopista México–Guadalajara, en el municipio de Zinapécuaro. La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó su identidad días después.