Convocan a concentración por justicia para familia Mujica Hernández este martes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes 27 de enero se llevará a cabo una nueva concentración ciudadana en memoria de Víctor, Ana y Megan, víctimas de un crimen que ha conmocionado a la sociedad michoacana.
La cita es a las 5:00 de la tarde frente al Palacio de Gobierno, donde familiares, amigos y colectivos exigirán justicia y un proceso transparente por parte de las autoridades. La convocatoria, difundida en redes sociales, invita a los asistentes a llevar velas y flores blancas como símbolo de paz y memoria.
Se espera la participación de colectivos por los derechos humanos, personas de la comunidad sorda, así como ciudadanía solidaria.
Esta será la segunda movilización pública en Morelia tras el hallazgo de los cuerpos de la familia calcinados en Ucareo. La primera, realizada este domingo, reunió a decenas de personas que caminaron en silencio desde la fuente de Las Tarascas hasta el Palacio de Gobierno. En esta ocasión, se colocaron veladoras y mensajes en memoria de las víctimas.
El crimen, por la naturaleza de sus víctimas —activistas sociales y promotores de la inclusión de personas sordas—, ha provocado un fuerte eco mediático y social dentro y fuera de Michoacán. La concentración del martes busca mantener el caso visible en la agenda pública, especialmente ante el temor de impunidad y la demanda de una actuación clara y expedita por parte de la Fiscalía estatal.
La familia Mujica Hernández estaba integrada por Víctor Manuel Mújica Vega, Anayeli Hernández León y su hija Megan, de 12 años. Los tres fueron vistos por última vez el 14 de enero en la colonia Ex Hacienda La Huerta, en Morelia. Un día después, familiares presentaron la denuncia por desaparición.
El 17 de enero, sus cuerpos fueron localizados calcinados junto a neumáticos encendidos en un paraje de la Autopista México–Guadalajara, en el municipio de Zinapécuaro. La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó su identidad días después.
El sábado 24 de enero fue detenido en el estado de Morelos un hombre identificado como Alfredo “N" señalado como presunto responsable del triple homicidio.
Víctor y Anayeli eran intérpretes certificados de Lengua de Señas Mexicana, ampliamente reconocidos en la comunidad sorda de Michoacán. Su trabajo los vinculó con dependencias estatales, universidades y organismos civiles.
