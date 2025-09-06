Convocan a marcha pacífica en Morelia por derechos de jubilados y pensionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo lunes 8 de septiembre se llevará a cabo una marcha pacífica en Morelia convocada por el Movimiento de la Recuperación del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), con el objetivo de exigir respeto a sus derechos laborales y ser incluidos en las decisiones del sindicato al que pertenecen.

La concentración está programada para las 8:00 de la mañana en la Clínica 80, ubicada en Plaza Niños Héroes, y se espera la participación de jubilados y trabajadores activos, quienes portarán vestimenta blanca con pantalón de mezclilla azul como símbolo de unidad.

A través de un comunicado difundido por redes sociales, el movimiento subrayó que la manifestación será totalmente pacífica, rechazando cualquier tipo de agresión o enfrentamiento. “No somos antagónicos ni buscamos confrontación con nadie. Queremos ser tomados en cuenta por el sindicato, porque también somos parte de él”, señala el texto.