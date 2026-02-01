Convocan a desconexión de Uber por "comisiones injustas" este lunes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Conductores de plataformas como Uber y DiDi podrían realizar una desconexión parcial este lunes 2 de febrero, como forma de protesta por las condiciones actuales de trabajo, según convocatorias difundidas en redes sociales.

La movilización —denominada “Desconexión masiva de conductores”— ha sido impulsada por agrupaciones de choferes a través de publicaciones en TikTok, Facebook y grupos de mensajería.

La fecha coincide con el día de asueto que se recorrerá del 5 de febrero, Día de la Constitución, lo que podría impactar a usuarios que planeaban trasladarse ese día mediante aplicaciones móviles.

De acuerdo con los mensajes difundidos, los inconformes señalan que la empresa no cubre gastos esenciales como combustible, mantenimiento o renta del vehículo, pero sí aplica comisiones e impuestos que —según ellos— reducen considerablemente sus ingresos.

“El conductor pone todo. Uber solo cobra”, dice uno de los mensajes compartidos en plataformas digitales, acompañado del lema: “Sin conductor, Uber no trabaja”.

Participación no será generalizada

Aunque el llamado ha generado conversación en diversas ciudades del país, la participación no será masiva ni nacional, según comentaron algunos líderes de choferes en chats privados. “Habrá muchos otros trabajando; no es por falta de apoyo, sino por necesidad económica”, expresó uno de ellos.

Hasta el momento, Uber no ha emitido una postura oficial sobre este movimiento. Tampoco se tiene información confirmada de afectaciones concretas en Morelia, aunque algunos conductores locales señalaron que no han recibido convocatoria formal para sumarse.

rmr