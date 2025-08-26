Convocan a acto por desaparecidos frente a Palacio de Gobierno, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Colectivo de Defensa de Derechos Humanos y Territorio (CODDHHT) convocó a una concentración pacífica este sábado 30 de agosto de 2025 frente al Palacio de Gobierno de Michoacán, en la ciudad de Morelia.
El acto se llevará a cabo de 18:30 a 20:00 horas y está dirigido a familiares, amigos y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, así como a la sociedad civil, periodistas, maestros, defensores de derechos humanos y activistas.
El llamado tiene como objetivo exigir la búsqueda y presentación con vida de todas las personas desaparecidas.
"Les invitamos a acompañarnos con una vela para encenderles una luz de esperanza", publicó el colectivo en redes sociales. También se sugiere llevar agua, una fotografía o prenda de la persona desaparecida, una vela/veladora y vestir de blanco.
