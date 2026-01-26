Convierte el fieltro en arte: llega taller gratuito para mujeres en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si te gusta lo hecho a mano y buscas un espacio donde desarrollar tu creatividad, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) te invita a participar en su nuevo taller gratuito de fieltro, que comenzará el próximo 16 de febrero de 2026.

Las sesiones se realizarán todos los lunes de 12:00 p.m. a 2:00 p.m., en un ambiente formativo y productivo que busca impulsar el talento artístico de las mujeres morelianas.

“El objetivo es que cada participante cree, diseñe y transforme su talento en piezas únicas”, se lee en la convocatoria compartida por la dependencia en redes sociales.

El curso no tiene costo, pero es importante considerar que el material no está incluido, por lo que cada asistente deberá llevar sus insumos para trabajar.