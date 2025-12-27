Controlan incendio de pastizal en avenida Fidel Velázquez, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) sofocó un incendio de pastizal registrado sobre la avenida Fidel Velázquez, en esta capital michoacana.
El siniestro fue detectado durante un recorrido de vigilancia rutinario, lo que permitió a las unidades de emergencia actuar de inmediato y evitar riesgos mayores para la población y el entorno.
Aunque el fuego fue contenido oportunamente, Protección Civil recordó que la prevención es clave para reducir la ocurrencia de estos incendios, los cuales aumentan en frecuencia durante la temporada seca.
No arrojar colillas de cigarro encendidas.
Evitar la quema de basura o restos de poda.
No encender fogatas en zonas con vegetación seca.
Reportar cualquier incendio al número de emergencia 9-1-1.
“La prevención es clave para proteger a nuestras comunidades y el entorno natural”, publicó la dependencia a través de redes sociales.
La CEPCM reiteró el llamado a la ciudadanía para actuar con responsabilidad, ya que este tipo de incendios no solo afectan el ecosistema, sino que también ponen en riesgo a colonias aledañas, infraestructura vial y al personal de emergencias.
mrh