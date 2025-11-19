Controlan fuga de gas en estacionamiento de gimnasio en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ersonal de Protección Civil Michoacán atendió una fuga de gas con etil mercaptano registrada en el estacionamiento de un gimnasio en la ciudad de Morelia, la noche de este martes.

De acuerdo con información difundida por la dependencia estatal a través de redes sociales, el incidente fue controlado por elementos especializados, quienes aplicaron material absorbente en el área afectada para evitar riesgos mayores.

El etil mercaptano es una sustancia con olor muy penetrante, utilizada habitualmente como aditivo en gases industriales para facilitar su detección en caso de fuga, lo cual permitió a los usuarios del lugar alertar a las autoridades a tiempo.

En imágenes compartidas por Protección Civil, se observa a los cuerpos de emergencia actuando en el lugar, rodeados de vehículos, mientras aseguran el perímetro y aplican técnicas de neutralización.

“⚠️ No abandones tanques ni materiales peligrosos en lugares públicos. Ante cualquier situación similar, llama de inmediato al 9-1-1 para una atención segura y especializada”, indicó Protección Civil Michoacán en su publicación.