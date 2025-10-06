Controlan conato de incendio en restaurante “Mi Lola”, en Bosque Camelinas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un conato de incendio en un horno de leña se registró al interior del restaurante Mi Lola, ubicado en la colonia Bosque Camelinas, al sur de la capital michoacana, hecho que dejó mínimas afectaciones materiales, indicaron fuentes policiales y de rescate.

Lo anterior ocurrió durante la tarde de este lunes en el citado establecimiento localizado en el Periférico Paseo de la República, en área conocida como Avenida Camelinas.

La situación fue reportada al número de emergencias 911, después acudieron bomberos municipales, quienes sofocaron la lumbre.

Al parecer el exceso de grasa en el referido horno acrecentó la lumbre con los resultados ya expuestos, comentaron contactos allegados al tema.

BCT