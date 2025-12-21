Controlado, el incendio en el "Audi" de Morelia; no se reportan víctimas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sin personas lesionadas, se registró la tarde de este domingo un incendio en un local comercial del denominado Mercado del Auditorio, el cual dejó únicamente daños materiales, de acuerdo con información preliminar difundida por RED 113.
Al lugar acudieron bomberos del Estado y del municipio, así como elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán, quienes realizaron labores de control y enfriamiento del área, con apoyo de Policía Morelia, que brindó seguridad perimetral durante la atención del incidente.
El fuego fue sofocado y se encuentra bajo control; no obstante, los cuerpos de emergencia continuaron trabajando desde la parte alta y baja del inmueble afectado.
De manera preliminar, se indicó que el siniestro se originó en un local dedicado a la venta de plásticos, ubicado en la parte baja del mercado, lo que ocasionó que las llamas se extendieran y alcanzaran la parte superior del auditorio.
El incendio fue reportado al número de emergencias por locatarios y personas que transitaban por la zona, lo que permitió una rápida movilización de las corporaciones. Asimismo, autoridades de la Dirección de Mercados acudieron al sitio para realizar las revisiones correspondientes y determinar las causas del hecho.
rmr