Continuarán operativos de resguardo para personas en situación de calle por temporada invernal: DIF Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los recorridos para detectar a personas en situación de calle y brindarles la opción de ser canalizadas a un albergue como resguardo ante las bajas temperaturas continuarán durante los meses de enero y febrero, informó José Manuel Álvarez Lucio, director general del DIF Morelia.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el director indicó que estos operativos se mantendrán activos debido a que la temporada invernal continúa y, además, durante estos meses suelen registrarse las temperaturas más bajas del año.

“Cerramos el 2025 con 117 personas en total las que pudimos resguardar. También se debe de precisar que hubo muchas más personas que no quisieron este apoyo. Debido a que las temperaturas más bajas normalmente son en enero-febrero, los recorridos continuarán la siguiente semana (...)”, precisó.

Álvarez Lucio añadió que, de acuerdo con el último análisis realizado, en aproximadamente el 60% de los casos se trata de personas que no son originarias de Morelia (aspecto que ya se había informado); de ese porcentaje, detalló que cerca de la mitad proviene de otros estados y la otra mitad de distintos municipios del territorio michoacano.

El director agregó que para este inicio de 2026 está pendiente realizar una valoración para analizar cómo ampliar la cobertura con este apoyo, ya que algunos de los albergues que reciben a personas en situación de calle han llegado a su límite. Por lo tanto, señaló que se revisará la posibilidad de fortalecer el apoyo de asociaciones civiles y de concretar más convenios con otros albergues.

Finalmente, Álvarez Lució recalcó que estos recorridos se llevan a cabo de manera interinstitucional, con la participación de áreas como Derechos Humanos de Sindicatura Municipal, Residuos Sólidos, Protección Civil Municipal y Policía Morelia, por lo que consideró importante sostener una reunión de trabajo con todas las dependencias involucradas para evaluar las acciones realizadas durante el año pasado.

