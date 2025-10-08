Continuarán las lluvias por la tarde de este miércoles en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, se espera un clima fresco y con cielos mayormente nublados en la capital michoacana, acompañado de lluvias débiles por la tarde, de acuerdo con el pronóstico de Meteored.mx.

Durante la mañana, se registrarán temperaturas de hasta 13°C con presencia de niebla en algunas zonas, especialmente entre las 07:00 y 08:00 horas. Para el mediodía, se espera un cielo cubierto con una temperatura máxima de 24°C y sensación térmica de 25°C.

Entre las 17:00 y 20:00 horas se prevé la presencia de lluvias débiles, con una probabilidad del 40% y acumulación estimada de hasta 1.7 mm. El viento se mantendrá entre 9 y 55 km/h, predominando del norte y noreste.

La radiación solar será variable: se espera un índice medio a muy alto (FPS recomendado: 6-10) entre las 11:00 y 14:00 horas, por lo que se sugiere precaución para quienes permanezcan al aire libre.

Recomendaciones para este miércoles:

Llevar paraguas o impermeable si estará fuera de casa por la tarde.

Usar protector solar en horas pico.

Tomar precauciones por visibilidad reducida en la mañana debido a la niebla.

rmr