Continuará el cielo nublado este miércoles en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cielo parcialmente nublado, temperaturas templadas durante el día y vientos moderados del norte marcarán el pronóstico del clima para este miércoles en la capital michoacana, según datos del portal especializado Meteored.mx.

De acuerdo con el sitio, la temperatura máxima alcanzará los 23°C durante la tarde, mientras que la mínima registrada en las primeras horas fue de 8°C. Aunque el amanecer fue fresco, se espera un ambiente más templado entre las 14:00 y 17:00 horas, ideal para actividades al aire libre.

La velocidad del viento oscilará entre los 10 y 34 km/h, con dirección predominante del norte, sin que se esperen lluvias en el transcurso del día.

Respecto a la radiación solar, Meteored.mx indica que los niveles serán bajos por la mañana, pero aumentarán a niveles moderados y altos a partir del mediodía, por lo que se recomienda el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

Para la noche, el termómetro descenderá nuevamente, rondando los 14°C cerca de las 23:00 horas, lo que sugiere llevar una prenda ligera si se permanece fuera de casa.

rmr