Continuará cielo despejado este miércoles en Morelia; alertan por rayos UV

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, los morelianos vivirán un día mayormente soleado, con temperaturas máximas de hasta 26 grados Celsius y mínimas de 11°C, según el sitio especializado Meteored.mx.

Durante la mañana, el ambiente será fresco, con 12°C a las 7:00 horas y cielo despejado. El termómetro irá subiendo paulatinamente hasta alcanzar los 23°C antes del mediodía, momento en el que también se registrarán las rachas de viento más intensas, de hasta 49 km/h provenientes del noreste.

Por la tarde, el calor será seco y la radiación solar se mantendrá en niveles muy altos, por lo que se recomienda utilizar protector solar con FPS entre 25 y 50, especialmente entre las 11:00 y 14:00 horas.

Ya entrada la noche, se espera un descenso en la temperatura hasta los 14°C, con cielo despejado y vientos ligeros del noreste.

Meteored.mx también advierte que el índice UV será elevado, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol sin protección, mantenerse hidratado y proteger especialmente a niños y adultos mayores.

rmr