Continuará blindaje en entradas y salidas de Morelia: Alfonso Martínez

El edil dijo que seguirán trabajando con el estado y la federación, “el día de ayer hubo una gran coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional, la Guardia Civil y la Policía de Morelia, trabajando en ese acontecimiento que fue afortunadamente fuera de Morelia en la carretera a Quiroga y tratando de trabajar juntos”.

Añadió que “las alertas están prendidas todo el tiempo, tenemos policías mejor equipados y capacitados porque queremos vivir en paz en nuestra ciudad, trabajamos en eso (…) y vamos a estar alertas todo el tiempo".

El presidente municipal refirió que todos los días se detienen delincuentes, “antier hubo una detención importante de una banda de asaltantes de cuentahabientes, ya son muy mañosos, todo lo quieren configurar para que haya una violación en el debido proceso y que puedan quedar en libertad, pero cada vez se profesionaliza más la Policía de Morelia para que los delincuentes no salgan de la cárcel”.

Subrayó que “es frustrante que cuesta mucho trabajo detenerlos y que todas las leyes son garantistas y es el cuento de nunca acabar, luego amenazan a mis policías y les dicen, ‘¿para qué me detienes, de todos modos voy a salir y te voy a buscar’, es una frustración, no pararemos de trabajar todos los días deteniendo a las personas que atenten contra la seguridad de los morelianos, esto no va a parar”.

El alcalde también añadió que “no podemos descuidar al municipio, pronto vamos a tener más policías, ya hay más cámaras”, y lanzó un mensaje, “a la gente que está haciendo las cosas de manera incorrecta , mejor cambien de giro porque hoy sí se hace investigación, hoy sí hay cámaras en toda la ciudad, y es más difícil cuando cometan un delito”.

SHA