Continúan operativos para retirar pirotecnia en Morelia; superan los 500 kg asegurados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia, alrededor de 20 puestos de pirotecnia fueron retirados de la vía pública el pasado 24 de diciembre, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad.
En entrevista para medios de comunicación, el comisionado señaló que estas acciones se han realizado con mayor énfasis desde la semana pasada y continuarán en los próximos días.
Alarcón Olmedo precisó que dichos puestos estaban ubicados en distintas colonias de la capital, como Torreón Nuevo, Solidaridad, Industrial, Mariano Escobedo, Eduardo Ruiz y la zona del Quinceo.
En cuanto al total de pirotecnia decomisada desde el inicio del operativo, compartió que al momento suman más de 500 kilogramos.
El comisionado añadió que, después de Navidad, se registró una disminución de este tipo de puestos; sin embargo, por los festejos de Año Nuevo podrían incrementarse, por lo que destacó que continuarán este tipo de operativos, los cuales se realizan en coordinación con Defensa, Guardia Nacional y Guardia Civil.
