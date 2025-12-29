Continúan operativos para retirar pirotecnia en Morelia; superan los 500 kg asegurados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia, alrededor de 20 puestos de pirotecnia fueron retirados de la vía pública el pasado 24 de diciembre, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad.

En entrevista para medios de comunicación, el comisionado señaló que estas acciones se han realizado con mayor énfasis desde la semana pasada y continuarán en los próximos días.