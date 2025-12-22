Continúan jornadas nocturnas en construcción del teleférico para contener tráfico: Gladyz Butanda

Como muestra de ello, las empresas encargadas de la construcción del teleférico realizaron la colocación de la torre 19 durante la madrugada de este domingo, a fin de no entorpecer la circulación vehicular en la zona del obelisco a Lázaro Cárdenas, lugar donde se realizó la intervención.

“Vamos a seguir implementando jornadas nocturnas para evitar congestionamientos vehiculares, así lo demanda la ciudadanía y así está estipulado en los acuerdos previos con las empresas constructoras”, enfatizó la secretaria.