Continúan jornadas nocturnas en construcción del teleférico para contener tráfico: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) continúa realizando jornadas nocturnas en la construcción del teleférico para aminorar congestionamientos vehiculares en zonas altamente transitadas de la capital, informó su titular Gladyz Butanda Macías.

Como muestra de ello, las empresas encargadas de la construcción del teleférico realizaron la colocación de la torre 19 durante la madrugada de este domingo, a fin de no entorpecer la circulación vehicular en la zona del obelisco a Lázaro Cárdenas, lugar donde se realizó la intervención.

“Vamos a seguir implementando jornadas nocturnas para evitar congestionamientos vehiculares, así lo demanda la ciudadanía y así está estipulado en los acuerdos previos con las empresas constructoras”, enfatizó la secretaria.

Finalmente, la funcionaria estatal dijo que, de las 33 torres que se colocarán en la primera etapa del teleférico, ya se encuentran instaladas 13, de manera que la adecuación de este medio de transporte en la capital toma cada vez mayor forma.

